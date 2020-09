50-tal personen betoogt tegen coronamaatregelen in Brussel jv

12 september 2020

18u04

Bron: belga 0 Aan de Financietoren in Brussel heeft zaterdagnamiddag een 50-tal personen een betoging gehouden tegen de coronamaatregelen. In tegenstelling tot een vorige betoging, die vorige week zondag plaatsvond, verliep de manifestatie ditmaal rustig.

Heel wat betogers droegen geen mondmasker, maar de regels rond social distancing werden grotendeels gerespecteerd en de betogers verlieten de plaats op het afgesproken tijdstip.



De betoging was georganiseerd door onder meer Viruswaanzin, de groepering die zich verzet tegen de beperkende coronamaatregelen. De beweging manifesteerde eerder op 16 augustus voor de Financietoren en vraagt de stopzetting van de 'vrijheidsberovende' maatregelen om de verspreiding van Covid-19 te beperken, zeker gezien de normalisering van de huidige toestand in de ziekenhuizen.

"Het virus heeft meer dan 99 procent van de wereldbevolking twee maanden lang gespaard, en heeft nauwelijks meer levens gekost", klinkt het bij de betogers. "Maar dat maakt allemaal niet uit, er wordt alleen gesproken over positieve, asymptomatische gevallen. Kortom, over al die mensen die de collectieve immuniteit hebben waardoor het menselijk ras millennia heeft kunnen overleven. En ondertussen gaan we kleine bedrijven met de grond gelijk maken, we zullen kunst doden, we censureren degenen die buiten de enkele gedachte durven te denken, we verstikken onze kinderen, en snoeren de echte experts die de echte cijfers geven de mond.”