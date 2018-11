50 procent meer officiële geslachtswijzigingen geregistreerd op 6 maanden tijd: vooral jonge transmannen AW

20 november 2018

15u49

Bron: Belga 0 Op zes maanden tijd werden er ongeveer 50 procent meer officiële geslachtswijzigingen geregistreerd. Vooral jonge, Vlaamse transmannen maken gebruik van de nieuwe transwet. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksregister en een analyse door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

De nieuwe wetgeving om de officiële registratie van het geslacht te wijzigen, maakt het mensen makkelijker om hun officieel geslacht in overeenstemming te brengen met hun sociaal geslacht. Sinds 1 januari 2018 is het ook niet langer nodig om medische ingrepen te ondergaan om de M of V in de geboorteakte te laten wijzigen. Onomkeerbare sterilisatie en het oordeel van een psychiater werden dus resoluut geschrapt.



Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen publiceert elk jaar cijfers over het aantal personen dat een geslachtswijziging liet registreren. Eind 2017 stond de teller op 1.054, eind september 2018 was dat aantal al gestegen tot 1.625. "Omdat in de nieuwe procedure een wachttijd van minstens drie maanden is ingebouwd, is die toename bovendien zo goed als volledig te situeren in de periode van april tot september", zegt Daphne Rasschaert van het instituut. "Dat betekent dat op zes maanden tijd 50 procent meer wijzigingen werden geregistreerd als in de voorbije 25 jaar samen. Dat de wet tegemoet komt aan een behoefte is duidelijk."

Profiel van geregistreerden

Het profiel van de mensen die een geslachtswijziging lieten registreren, verschuift volgens Rasschaert sterk. De voorgaande jaren was er steeds een overwicht van twee derde transvrouwen (personen die bij hun geboorte als "man" werden geregistreerd en dit lieten wijzigen naar "vrouw"). De gemiddelde leeftijd bedraagt veertig jaar op het ogenblik van de wijziging.

Anno 2018 is 42 procent van de nieuwe registraties jonger dan 25 jaar en 27 procent van alle wijzigingen die werden opgetekend van april tot september had betrekking op transmannen (personen die bij hun geboorte als "vrouw" werden geregistreerd en dit wijzigen naar "man") jonger dan 25 jaar. "De laatste jaren was er reeds een toename merkbaar van het aantal jonge transmannen. Deze categorie lijkt het meest gebaat met de nieuwe wetgeving", zegt Rasschaert.

Verschillen per regio

Er zijn ook duidelijke verschillen volgens regio: 71 procent van de wijzigingen werd geregistreerd in het Vlaams Gewest, 23 procent in het Waals Gewest en slechts vijf procent in Brussel.