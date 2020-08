50 oproepen voor wateroverlast regio Waver

13 augustus 2020

Warmteonweders houden momenteel lelijk huis over delen van het land. In alle Vlaamse provincies en Waals-Brabant geldt code geel of code oranje. Naast bakken water zijn lokaal ook hagelbuien en hevige rukwinden mogelijk.