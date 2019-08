50 miljoen euro schade door droogte: landbouwers vragen erkenning als ramp Lieve Van Bastelaere en Bieke Cornillie

01 augustus 2019

04u38 0 De extreme droogte heeft dit jaar al voor minstens 50 miljoen euro landbouwschade gezorgd. En dat is nog maar een eerste, zeer voorzichtige raming - de schade loopt wellicht nog veel hoger op. De sector vraagt de erkenning als landbouwramp, maar daarvoor vindt minister Van den Heuvel het te vroeg.

“De vroege en halflate aardappelen kreunden al vijf weken onder de droogte. De hitte van vorige week gaf hen de genadeslag”, zegt Sofie Scherpereel van landbouwexpertisebureau ATP Consulting. “Het loof valt dood en de knollen ontwikkelen zich niet meer. Het gaat om verliezen van gemiddeld 50%. Ook de aardappelen die pas in oktober gerooid moeten worden, kregen een serieuze tik. De maïs staat al een aantal weken onder droogtestress en kreeg er nog een tik bij door de hitte. De schade wordt geschat op 30%. In de tuinbouw is de helft van de boontjes verloren en is de knolselder compleet waardeloos geworden. De ajuinen hebben verbrande toppen: 35% verlies.”

Hetzelfde verhaal bij het fruit. Vooral appels zijn getroffen door zonnebrand, bruine plekken als gevolg van de hevige warmte. Op sommige boomgaarden is 90% van de oogst verloren. Peren doen het iets beter, al is nog steeds 30 tot 40% aangetast. De totale schade in de akker- en tuinbouw wordt op dit moment geschat op 50 miljoen euro, maar ligt wellicht nog een pak hoger.”



De sector vraagt de erkenning als landbouwramp, maar Vlaams minister van Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) vindt het nog te vroeg om daar uitspraken over te doen. “Het is nog niet duidelijk of er, net als de voorbije twee jaar, sprake is van ‘aanzienlijke en veralgemeende schade’, en of de gemeten neerslaghoeveelheden uitzonderlijk waren”, zegt zijn woordvoerder.