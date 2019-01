50 mensen nemen afscheid van dodelijk aangereden geel hesje Roger Borlez (49) mvdb

19 januari 2019

13u55

Bron: Belga - ANP 0 In Luik is vanochtend afscheid genomen van Roger Borlez, de man die vorige week vrijdag bij een gele hesjes-betoging op de snelweg E25 in Visé (Wezet) door een vrachtwagen met Nederlandse nummerplaat aangereden werd en om het leven kwam. De vuilnisophaler was 49 jaar oud.

In het funerarium van Luik was ‘s morgens een vijftigtal mensen aanwezig om de laatste eer te betuigen. Ze droegen op vraag van de familie gele armbanden in plaats van gele hesjes. Na de crematie gingen ze naar Liers voor de asverstrooiing.

Vorige zaterdag, de dag na het incident, kwamen zo’n kleine 300 mensen samen aan het station Luik-Guillemins om Borlez te herdenken. Na een minuut stilte stapte de groep in de regen naar het centrum van Luik. Enkele aanwezigen deelden gele rozen uit. Op de crowdfunding-site Leetchi.com is tot nu 395 euro ingezameld voor Borlez’ weduwe Jacqueline.

De advocaat van Ron D., de Nederlandse trucker die wordt verdacht van het doodrijden van Borlez, stelt dat zijn cliënt van de plek des onheils is weggereden uit angst voor agressieve omstanders. Zijn zijraam was kapotgeslagen en de manifestanten waarvan enkele gemaskerd waren, probeerden ook zijn voorruit aan diggelen te slaan. De vrachtwagenchauffeur uit Landgraaf (Nederlands Limburg) is onder voorwaarden vrijgelaten en moet beschikbaar blijven voor het onderzoek. Hij wordt beschuldigd van het toebrengen van lichamelijk letsel, zonder de intentie iemand om het leven te brengen.

