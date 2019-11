50 jaar op zee, maar plots brevet nodig om te mogen varen JACHTHAVEN VREEST EINDE VAN SPORTVISSERIJ DOOR NIEUWE WET Redactie

19u54 0 Al vijftig jaar is Oostendenaar Marc Verkempinck (64) sportvisser op zee, maar door een recente wet mag hij niet meer varen. "De douane klom aan boord en stelde een pv op. Plots moet ik een brevet van 'yachtman' hebben", zegt hij. Volgens Steven Desloovere, voorzitter van de Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort, betekent dit het einde van de sportvisserij.

De federale regering stemde in juli een nieuwe wet over de pleziervaart aan de kust. Wie een jacht of vissersboot heeft, moet het brevet van stuurman halen om te mogen varen. Wie aan commerciële pleziervaarten doet, moet het brevet van yachtman halen. Marc Verkempinck valt onder de laatste categorie, want hij neemt geregeld tegen betaling hengelaars mee met zijn bootje Nessie, vanuit de haven van Nieuwpoort. "Ik vaar en vis sinds mijn veertiende en plots mag ik niet meer. Kan je dat geloven? Nochtans, toen de wetgeving op 1 september veranderde, heb ik mij ingeschreven voor een opleiding tot yachtman. De lessen zijn bezig, maar er is geen overgangsperiode. De douane heeft mij verboden nog te varen, omdat ik een commerciële vlaggenbrief heb. Zelfs in mijn eentje mag ik niet meer varen", zegt Marc Verkempinck. "Mijn boot moet nu maanden aan de kant blijven. Ik weet niet eens wanneer ik examen moet afleggen, laat staan of ik zal slagen. Dit is broodroof, want in de winter is dit mijn enige inkomen. Bovendien moet ik intussen mijn jaarlijkse inschrijvingsgeld en liggeld betalen", zucht Marc.

"Het is het einde van de sportvisserij aan de kust", stelt Steven Desloovere, voorzitter van de Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort. "Er is zeker een 500-tal vissers getroffen door de nieuwe wetgeving. De meeste sportvissers zijn met pensioen en zaten hun hele leven in de visserij. Ze hebben decennia ervaring, maar moeten plots opnieuw naar de schoolbanken voor een brevet van stuurman of yachtman. Velen kunnen dat niet meer op die leeftijd, ze hebben in hun leven amper een schoolboek vastgehad. De jachthavens zullen leeg lopen, de boten te koop komen te staan. Economisch gezien een ramp. Bovendien is enkel een theoretisch examen nodig om de brevetten te halen. Dat is de wereld op zijn kop. Iemand met nul ervaring, maar geslaagd in de theorie, mag varen. Ervaren vissers moeten aan wal blijven. We pleiten ervoor dat vissers die hun jarenlange ervaring kunnen bewijzen, geen theorie-examen meer moeten afleggen. Voor het brevet yachtman moet er minstens een overgangsperiode zijn, zoals bij dat van stuurman het geval is."

Woordvoerster Caroline Leys reageert namens het kabinet van staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) op de kwestie van Marc. "De man neemt mensen tegen betaling mee op zee, waardoor er toch kan worden vereist dat hij kan aantonen dat hij over de correcte vaardigheid beschikt. Hij is verantwoordelijk voor mensenlevens. Bovendien weten sportvissers al twee jaar dat de regels zouden veranderen, dus hadden ze voldoende tijd om de nodige brevetten te bekomen. En eigenlijk is dit geen nieuwe regel, want je had al een brevet nodig, een strenger brevet zelfs opgelegd door Europa. De verplichting tot een brevet yachtman is een significante afzwakking ten opzichte van die oude wetgeving. Een overgangsmaatregel voor iets dat minder streng is, gaat niet.”