50 euro voor deze woning *als uw lotje wint WAREGEMS KOPPEL VERLOOT HUIS VOOR WARMSTE WEEK VAN STUDIO BRUSSEL PETER LANSSENS & STEVEN SWINNEN

05u30 0 RV Het is eens iets anders dan een wafelenbak. Een koppel uit Waregem verloot een huis voor de Warmste Week van Studio Brussel. Wie kans wil maken op de fraai gerenoveerde rijwoning, moet een lotje kopen van 50 euro en alles wat de tombola meer opbrengt dan 400.000 euro gaat naar Kom op tegen Kanker. Origineel gevonden, maar wel in strijd met de wet op de kansspelen.

Een fraai gerenoveerde woonst op een boogscheut van het Regenboogstadion van Zulte Waregem, met vier slaapkamers, een gezellige keuken, praktische badkamer en een tuin "waarin het in de zomer lijkt alsof je in Zuid-Frankrijk bent". Prijskaartje? 50 euro. Althans voor wie het best kan voorspellen hoelang Studio Brussel-presentatrice Linde Merckpoel nodig heeft om een kaartenhuis van vier verdiepingen te bouwen.



Kris Sierens (50) en Heidi Vandenbroeke (48) hebben samen met hun kinderen Bo (14), Margot (19), Eline (19) en Nathan (20) zes jaar lang graag gewoond in de Boulezlaan in Waregem, maar eind dit jaar gaan ze verhuizen. Om hun huis van de hand te doen, hebben ze een opmerkelijke wedstrijd uitgedokterd. Wie zich registreert op www.winuwhuis.be, kan lotjes van 50 euro kopen. Zijn er op 22 december 8.000 ticketjes verkocht, dan wordt het huis - door de eigenaars op 400.000 euro geschat - verloot. Kunnen Kris en Heidi minder dan 8.000 loten aan de man brengen, dan blijven zij eigenaar, maar storten ze wel de volledige opbrengst via de Warmste Week door aan Kom op tegen Kanker. Als ze het huis wél kunnen verloten, houdt het koppel 400.000 euro en geeft de rest aan KOTK.



