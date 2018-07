50 à 70 interventies van Rode Kruis en 2 mensen naar het ziekenhuis tijdens volksfeest Rode Duivels op Grote Markt RPM

15 juli 2018

19u55

Bron: Belga 4 Het Rode Kruis heeft vandaag tijdens de viering van de Rode Duivels in Brussel tussen vijftig en zeventig interventies moeten verrichten. Het ging grotendeels om supporters die verzorging nodig hadden omdat ze last kregen van de hitte. Twee mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. "Er is niets ernstigs gebeurd. Er was een goede sfeer", zo meldde woordvoerster Nancy Ferroni omstreeks 17u30.

Het Rode Kruis had drie verzorgingsposten ingericht om de ontvangst van de nationale voetbalploeg na het WK voetbal in Rusland in goede banen te leiden. Ze bevonden zich in de nabijheid van de Grote Markt, waar de Rode Duivels omstreeks 15.00 uur het publiek hebben gegroet, en aan de Beurs en aan het Albertinaplein, waar grote schermen waren opgesteld voor de supporters die geen plaats op de Grote Markt wisten in te palmen.

In totaal zijn ongeveer 40.000 fans naar Brussel afgezakt om de Rode Duivels een warm onthaal te geven.