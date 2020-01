5 verenigingen trekken naar Raad van Europa tegen Vlaams woonbeleid en lange wachtlijsten voor sociale woningen AW

21 januari 2020

08u56

Bron: Belga 2 Vijf verenigingen dienen een klacht in bij de Raad van Europa tegen de Vlaamse regering, omdat het woonbeleid volgens hen te wensen over laat. Dat schrijft De Morgen. De Raad kan geen maatregelen juridisch afdwingen, maar velt wel een moreel oordeel.

De initiatiefnemers zijn het Vlaams Huurdersplatform, Netwerk tegen Armoede, Samenlevingsopbouw, Welzijnszorg en Feantsa, een Europese koepel voor daklozenorganisaties. Zij kondigden voor de verkiezingen al aan naar de Raad van Europa te willen trekken, en voegen nu de daad bij het woord.

Volgens de vijf verenigingen doet de Vlaamse regering te weinig om de wooncrisis aan te pakken. Zo zijn de wachtlijsten voor sociale woningen te lang en zijn er te weinig betaalbare alternatieven op de privémarkt, klinkt het. De inspiratie halen ze bij de klimaatzaak: de initiatiefnemers daar willen de vier bevoegde overheden tot een ambitieuzer klimaatbeleid aanzetten via de rechtbank.

Het grote verschil is dat de Raad van Europa niks kan afdwingen. In het Europees comité van Sociale Rechten, waar de organisaties klacht indienen, zetelen experts die zijn aangeduid door de verschillende lidstaten van de Raad. Hun oordeel is vooral moreel van tel.

4,2 miljard euro voor sociale woningen

Bevoegd Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA) betreurt het initiatief. "Het is jammer dat men denkt meer te kunnen bereiken via de rechter dan met overleg", laat hij weten via zijn woordvoerder. "De Vlaamse regering investeert deze legislatuur een recordbedrag van meer dan 4,2 miljard euro in sociale woningen. De huurmarkt is een economische markt, de prijzen laten zakken of plafonneren, zullen wij vanuit de overheid niet doen."

Een uitspraak wordt eind deze legislatuur verwacht.