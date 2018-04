5 relschoppers 11 november veroordeeld tot werkstraffen, vrijspraak voor rapper Benlabel SPS HA

20 april 2018

09u51

Bron: Belga 0 Vijf mensen die betrokken waren bij de rellen vorig jaar aan de Brusselse Beurs zijn door de correctionele rechtbank veroordeeld tot werkstraffen van 220 uur. Drie anderen, onder wie rapper Benlabel, die zogezegd via Facebook had opgeroepen tot de rellen, zijn volledig vrijgesproken.

Op 11 november 2017 kwam het na de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Marokko en Ivoorkust tot rellen aan de Beurs en op de Lemonnierlaan, in hartje Brussel. Daarbij werden onder meer wagens in brand gestoken en verschillende winkels geplunderd. Het parket vervolgde al acht personen voor hun beweerde betrokkenheid bij die rellen en eiste celstraffen van twee tot drie jaar.

Het ging onder meer om de rapper Benlabel, die via zijn Facebook-pagina opgeroepen zou hebben tot de rellen, een man die tijdens die rellen een nachtwinkel geplunderd zou hebben, een man die tijdens die rellen een auto in brand zou gestoken hebben en verschillende jongeren die de politie met stenen bekogeld zouden hebben. Het parket eiste celstraffen van 2 tot 3 jaar tegen de acht verdachten.

Volgens de rechtbank was er geen enkel bewijs dat de rapper met zijn Facebook-post had willen oproepen tot rellen of mensen had willen bedreigen of lastigvallen. De man werd dan ook vrijgesproken, net als twee jongeren. Volgens de politie waren zij te zien op camerabeelden van de rellen, maar volgens de rechtbank was onvoldoende bewezen dat zij wel degelijk de personen op de beelden waren.

Vijf andere personen werden wel schuldig bevonden en kregen werkstraffen van 220 uur.