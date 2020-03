5 miljoen euro aan vervallen dienstencheques FME

10 maart 2020

05u00 0 554.312 dienstencheques werden vorig jaar niet gebruikt voor de vervaldatum. Goed voor net geen vijf miljoen euro. “Een groot deel is toe te schrijven aan overlijdens van gebruikers”, zegt Tom Ongena (Open Vld). Hij pleit ervoor om dienstencheques via een factuur achteraf te betalen.

Vorig jaar werd 5 miljoen euro aan dienstencheques niet gebruikt vóór de vervaldatum. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open Vld) aan Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). Dat is ongeveer 0,6 procent van het totale aantal dienstencheques in 2019. “Maar het gaat wel over een groot bedrag: 4.950.000 euro”, zegt Ongena. Dat bedrag wordt door uitgiftemaatschappij Sodexo integraal terugbetaald aan de Vlaamse overheid.

Slechts op één naam

“Een groot deel is toe te schrijven aan overlijdens. Dienstencheques staan namelijk op naam van één persoon. Wanneer die gebruiker overlijdt, worden de cheques geblokkeerd, met als gevolg dat de overlevende partner zonder poetshulp komt te zitten”, aldus de Open Vld’er.

Een oplossing is volgens Ongena om dienstencheques niet vooraf aan te kopen, maar achteraf te betalen. “Ik pleit voor een experiment met facturatie, zodat gebruikers dienstencheques pas achteraf moeten betalen. Dan worden de cheques tenminste effectief gebruikt. Na positieve resultaten kan de minister beslissen om over te gaan tot zo’n facturatiemodel”, zegt het Vlaams Parlementslid.

Automatisering

Minister Crevits zet vraagtekens bij het voorstel van Ongena: “Met een facturatiemodel gaan dienstenchequebedrijven onvermijdelijk geconfronteerd worden met inningskosten en facturen die niet betaald worden. Een geldigheidsduur is een manier om dat beheersbaar te maken. Gebruikers worden ook op verschillende manier bewust gemaakt van de vervaldatum.” Crevits wijst er ook op dat de omruiling van bijna vervallen dienstencheques sinds kort eenvoudiger en gratis is geworden. De minister werkt wel aan een systeem om de aangifte van de prestaties te automatiseren. (FME)