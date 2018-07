5-jarig kind drie kwartier achtergelaten in warme auto op parking Carrefour Oostakker DJG

28 juli 2018

18u36

Bron: eigen berichtgeving 0

Op de parking van de Hypermarkt Carrefour in Oostakker heeft deze namiddag een 5-jarig kind in de auto opgesloten gezeten. Het kindje zat maar liefst voor 45 minuten vast in een Mercedes-Benz. Voorbijgangers alarmeerden rond 17.45 uur de politie. Zij kwamen ter plaatse met de ziekenwagen, het kindje kon veilig en gezond uit de wagen bevrijd worden. Vermoedelijk waren de ouders aan het shoppen in de Carrefour. Zij kregen een ferme uitbrander van de politie. Op het moment van de feiten was het nog 26 graden in Oostakker.

"Er wordt een proces-verbaal opgemaakt ten laste van de ouders of diegene die op dat moment bevoegdheid hadden over het kind. Ze kunnen zich zeker en vast verwachten aan een ferme uitbrander", zegt woordvoerster Liesbeth De Pauw van de politie Gent.