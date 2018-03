5 jaar cel voor neef Lukaku die Belgisch meisje verkrachtte op skivakantie lva

30 maart 2018

04u24

Bron: Het Nieuwsblad 1 Een 23-jarige rapper van de Belgische groep ZwartWerk is gisteren in Andorra veroordeeld tot vijf jaar cel waarvan twee effectief. De rapper, een neef van Rode Duivel Lukaku, verkrachtte volgens de Andorrese pers een Belgisch meisje in haar slaap tijdens een skivakantie in 2017 in de Pyrenese dwergstaat. Dat schrijft het Nieuwsblad.

Na een optreden in het skigebied van Pas de la Casa leerden de muzikanten van ZwartWerk een groep meisjes kennen. Ze gingen met hen naar het hotel waar ze iets dronken en waar een van de rappers vervolgens seks had met een van de meisjes, met wederzijdse toestemming. Toen de vrouw daarna op de zetel van de hotelkamer in slaap viel, werd ze door een tweede rapper verkracht, die verklaarde "dat hij dacht dat hij groen licht had" en dat ze wakker was.

De manager van de groep zou het slachtoffer zwijggeld hebben aangeboden, wat de vrouw heeft geweigerd. Ze diende een klacht in en de dader werd uiteindelijk veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan twee effectief. Het belangrijkste bewijs was een filmpje van de feiten in de hotelkamer, opgenomen door een van de bandleden.

Een opvallend element in de zaak is dat de een van de bandleden tijdens de verhoren zou hebben gezegd dat het "een gangbare praktijk is voor groepsleden om allemaal seks te hebben met dezelfde vrouw", zo berichtten de Andorrese media.