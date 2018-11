5 jaar cel voor kluizenkraker van de Boerentoren BJS PLA

13 november 2018

11u28

Bron: eigen berichtgeving 0 Kristof D.R. (36) is veroordeeld tot 5 jaar cel voor een inbraak in de KBC-kluizenzaal in de Antwerpse Boerentoren in 2013.

De kluizenkraak in de hoofdzetel van KBC-Antwerpen in de Boerentoren dateert ondertussen van 6 en 7 november 2013. Uit de veertien geopende kluizen verdwenen opgeteld 280.000 euro cash geld, juwelen en goud ter waarde van ettelijke honderdduizenden euro’s en aandelen en obligaties voor meer dan twee miljoen euro.

Meteen naar juwelier

Oude bekende D.R. kwam al snel in het vizier als dader. Hij is eerder al veroordeeld voor zware diefstal. Op 6 november komt Kristof D.R. op de fiets naar de KBC-bank om zijn kluis in te kijken. Bij aankomst filmt de bewakingscamera aan de ingang hem met een kleine boekentas in de hand. Hij komt twintig minuten later buiten met een plastic tas vol spullen.

Na dat bezoek vertrekt Kristof D.R. linea recta naar een juwelier in Willebroek en later naar de Goudbank Antwerpen om een rolletje Krugerrands, een gouden munt uit Zuid-Afrika, te verkopen. Diezelfde dag heeft Kristof D.R. contact met de Nederlander Jemmy P. Hij zoekt contact met de tot Rus genationaliseerde Antwerpenaar Ludo Van Campenhout (niet de politicus, red.) in Moskou om gestolen aandelen en obligaties te verzilveren.

Luxueus bestaan

Naast deze ‘harde’ bewijzen zijn er volgens de procureur tal van details die Kristof D.R. als dader aanduiden. Zo heeft de man amper inkomsten, maar leeft hij toch een luxueus bestaan. Een Jaguar, een Range Rover, een Harley Davidson,... Bij de huiszoeking vond de politie 25.000 euro cash. “Hij werkt zogezegd bij een bakker. Maar volgens die bakker verdient Kristof D.R. daar amper genoeg om zijn eigen pistolets te betalen”, sprak de procureur tijdens de behandeling van vorige maand.