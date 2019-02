5 dodelijke motorslachtoffers in één weekend: “Wees alstublieft extra alert” ADN

18 februari 2019

18u44

Bron: Belga, VRT NWS 0 Een motorrijder die gisteren hard ten val kwam in Sankt-Vith, is aan zijn verwondingen overleden. En zo eist het eerste weekend met lenteweer dit jaar zeker vijf dodelijke motorslachtoffer in ons land. Stef Willems van het verkeersinstituut VIAS waarschuwt: “Zeker in deze tijd van het jaar verwachten automobilisten niet dat er zoveel motorrijders zullen zijn. Wees daar extra alert op, als motorrijder en als automobilist.”

De eerste zonnige dagen en de motors komen weer buiten. Maar het vroege motorseizoen is in mineur gestart, met meteen vijf dodelijke slachtoffers in één weekend. Er vielen ook gewonden.

Het fatale ongeval in Sankt-Vith gebeurde gisteren rond 14 uur op de N675. De bestuurder van de motor verloor de controle over zijn tweewieler en kwam ten val. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek aan de opgelopen verwondingen. In Lommel stierf zaterdagnamiddag een 29-jarige man na een klap tegen een boom op de Luikersteenweg. Zondagmiddag reed een 60-jarige motorrijder op de E403 in Torhout met fatale gevolgen in op een file. In het Henegouwse Quaregnon lieten een motorrijder en zijn passagierster het leven, toen ze achteraan inreden op een wagen bij een inhaalmanoeuvre op de Chaussée de l'Espérance.

Oppassen

“Het is belangrijk om als motorrijder, na een lange winterpauze, goed voorbereid te zijn”, zegt Stef Willems van VIAS aan VRT NWS. “Ga een aantal keer rijden, u zult uw manoeuvres namelijk weer moeten opfrissen. U moet weer feeling krijgen met de motor.” Verder is het belangrijk om goed te checken dat de motor technisch in orde is. “Check de banden en de remschijven.”

Ook zichtbaarheid is van groot belang, en vooral een gepaste voorzichtigheid. Zowel motorrijders als automobilisten moeten goed uit hun doppen kijken. “Zeker in deze tijd van het jaar verwachten automobilisten niet dat er zoveel motorrijders kunnen zijn. Wees daar extra alert op.”