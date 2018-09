5,3 miljoen Belgen consumeren elke dag een nieuwsmerk

Redactie

18 september 2018

22u44

Bron: Belga

0

Zo'n 5,3 miljoen Belgen consumeren elke dag een nieuwsmerk. Dat is goed voor bijna 6 op de 10 Belgen ouder dan 12 jaar. Zonder hun online-varianten slagen de Belgische kranten er in om elke dag bijna 1 op de 2 Belgen te bereiken. Dat blijkt uit de nieuwe bereikcijfers die het Centrum voor Informatie over de Media (CIM) bekendmaakte.