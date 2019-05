5.000 extra plaatsen in woonzorgcentra jv

24 mei 2019

Woonzorgcentra krijgen er voor de periode 2020-2025 5.000 extra plaatsen bij voor de residentiële ouderenzorg. Dat maakt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) bekend. Vlaanderen trekt daarvoor 162 miljoen euro uit.



Tussen 2014 en 2019 kwamen er bijna 10.000 woongelegenheden bij in woonzorgcentra in Vlaanderen. De wachtlijsten zijn daardoor nagenoeg volledig verdwenen, zegt Vandeurzen. De komende legislatuur komen daar nog eens 5.000 plaatsen bij, maakt de minister vandaag bekend. Vlaanderen investeert daarvoor 162 miljoen vanaf 2020.

In totaal telt Vlaanderen dan bijna 92.000 woongelegenheden in woonzorgcentra of centra voor kortverblijf. Volgens Vandeurzen is het volgens voorlopige prognoses "aanneembaar dat dit een zo goed als dekkend aanbod is voor de verwachte vraag naar dit type van voorzieningen." Belangrijk is wel dat er nog verder geïnvesteerd wordt in de thuiszorg, zegt hij.

De Vlaamse woonzorgcentra beschikten al over voorafgaande vergunningen om 7.307 extra plaatsen in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf uit te breiden. Maar de initiatiefnemers kregen de kans om te kiezen: ze konden voor extra capaciteit gaan, of de vergunningen omzetten in extra financiële middelen of in een thuiszorgvoorziening. Uiteindelijk komen er dus 5.000 extra plaatsen bij, de rest ging naar andere plannen. Zo komen er drie nieuwe centra voor palliatieve dagverzorging bij in Vlaanderen, kondigt Vandeurzen aan. In Knokke-Heist, Dentergem en in Roeselare. De initiatiefnemers kregen afgelopen week uitsluitsel, zodat ze aan de slag kunnen.