5.000 euro nodig om bestolen Chinees aan nieuwe fiets te helpen LH

20 november 2018

11u43 0 Een goede ziel zoekt via de crowdfundwebsite GoFundMe 5.000 euro om de jonge Chinees, wiens fiets vorige vrijdag werd gestolen aan het station Brussel-Zuid, uit de nood te helpen. JJ Lu was onderweg naar Parijs en had al 15.000 kilometer afgelegd.

“Ik las een artikel over een man uit China die 15.000 kilometer op een fiets had gereisd. Die man heeft door verschillende landen gereisd en hij was nooit beroofd. En net als hij in Brussel, België aankomt, wordt hij beroofd. Als Belgische burger had ik medelijden met deze man en besloot ik om een GoFund me-campagne te starten voor deze man”, schrijft Ayrton Van Nevel op de website.

Dieven gingen vrijdagochtend aan het station Brussel-Zuid aan de haal met de fiets van de jonge Chinees, die onderweg was naar Parijs. JJ Lu was twintig maanden geleden vertrokken uit Shanghai en had maar liefst 15.000 kilometer afgelegd. “Ik wil zo snel mogelijk verder rijden naar Parijs, want mijn visum verstrijkt over een week”, aldus JJ Lu.

De fiets verdween vrijdagochtend tussen 9.30 en 10 uur in de buurt van de ingang van het station Brussel-Zuid, langs de Fonsnylaan. De jongeman vernam dat een man met zijn fiets door de Liverpoolstraat reed. De fiets is van het merk LKLM, red 318 series.