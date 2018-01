4x4 ramt boom en komt op zij terecht: jonge bestuurster met schrik vrij Jan Van Maele

29 januari 2018

In de Diksmuidse Heirweg in Zedelgem is rond 11 uur een zware 4x4 van de weg geraakt. Door een nog onbekende reden week de bestuurster van de Land Rover van de weg af en kwam in de zachte berm terecht. Ze ramde daarbij een boom en een verlichtingspaal voor op haar zij terecht te komen. De jongedame kon zichzelf uit de wagen bevrijden. Ze was zwaar aangedaan maar liep geen verwondingen op. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Het verkeer in de Diksmuidse Heirweg verliep beurtelings daar zorgde de politie voor.