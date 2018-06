49 extra inspecteurs tegen sociale fraude en sociale dumping Redactie

02 juni 2018

09u03

Bron: Belga 0 In de strijd tegen sociale fraude zet bevoegd staatssecretaris Philippe De Backer 49 extra sociale inspecteurs in. De nieuwe inspecteurs zullen ingezet worden tegen schijnzelfstandigheid en sociale dumping.

"De strijd tegen sociale fraude woedt als nooit tevoren, met een recordopbrengst vorig jaar van maar liefst 266 miljoen euro", aldus De Backer. "Met 49 extra inspecteurs op het terrein voeren we die strijd nog op voor eerlijke en gezonde concurrentie in ons land. Ik wil een bondgenoot zijn van iedereen die eerlijk wil ondernemen. De fraudeurs gaan eruit."

In een eerste fase werden eind 2016 al 100 extra inspecteurs aangenomen. Van de 49 nieuwe inspecteurs gaan er 22 controles doen op sociale dumping (TSW), 20 op fictieve statuten (RSVZ) en 7 van hen gaan aan de slag voor de sociale zekerheidsinspectie (RSZ). Ten laatste in het najaar moeten de 49 nieuwe inspecteurs aan de slag gaan. In totaal zijn er dan 1.200 inspecteurs.

Volgens De Backer komt de extra aanwerving er op een cruciaal moment. "Nooit eerder controleerden zoveel sociaal inspecteurs dag en nacht op sociale fraude en sociale dumping."