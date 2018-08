48 Vlaamse steden en gemeenten organiseren komende weken autovrije zondag jv

22 augustus 2018

13u30

Bron: belga 2 De komende weken wordt in 48 steden en gemeenten een autovrije zondag georganiseerd. Leuven bijt op 26 augustus de spits af, gevolgd door Poperinge op 2 september en Turnhout op 9 september. Laatste in de rij is Kontich, dat op zaterdag 29 september de straat teruggeeft aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Dat meldt de organisatie Mobiel21, die gemeenten sensibiliseert om autovrije zondagen te organiseren.

De autovrije zondagen kaderen in de Week van de Mobiliteit, een jaarlijks terugkerend evenement dat dit keer loopt van 16 tot 22 september. De meeste gemeenten lieten net daarom hun oog vallen op zondag 16 september. Het gaat onder meer om Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt, Kortrijk, Mechelen en Oostende.

Met bijna 50 deelnemende gemeenten -een nieuw record- kunnen ruim 2 miljoen Vlamingen genieten van de mogelijkheden en voordelen van autovrije straten of een autovrij centrum, aldus Mobiel21. Zo'n dag zonder gemotoriseerd verkeer is daarnaast het uitgelezen moment om mensen te informeren over duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid en het samengaan van milieu en gezondheid, luidt het.

In heel wat gemeenten en steden wordt bovendien van de autovrije zondag gebruik gemaakt om een uitgebreid aanbod aan activiteiten, animatie en evenementen aan te bieden. Zo is er een wereldrecordpoging grootste vingerverfschilderij en een rollatortreffen, maar ook fiets- en autodeelsalons, vintage en brocantemarkten, zeepkistraces, speelstraten, buurtquizzen, BMX-shows, modeshows en theateracts.

Het volledige programma is terug te vinden op de website www.weekvandemobiliteit.be.

