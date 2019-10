474 bestuurders betrapt op gsm- of alcoholgebruik tijdens Vlaams-Brabantse controleweek

09 oktober 2019

Bron: Belga

Tijdens de actieweek in het kader van de aanpak van 'killers achter het stuur', die midden september plaatsvond in Vlaams-Brabant, zijn 443 bestuurders betrapt op het gebruik van hun gsm-toestel achter het stuur, en 31 bestuurders die teveel gedronken hadden. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde. Die bestuurders moeten zich in januari en februari verantwoorden voor de politierechtbanken van Halle en Vilvoorde.