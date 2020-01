450 Belgische jongeren krijgen gratis reispas: treinreis door EU op kosten van EU HAA

15 januari 2020

16u06

Bron: Belga 0 Een treinreis door de EU, op kosten van de EU en intussen “informeel leren”. Dat is de insteek van DiscoverEU, een initiatief van de Europese Commissie voor 18-jarige inwoners van de EU-landen, waarbij gratis reispassen worden uitgedeeld. 595 Belgische jongeren deden een gooi naar zo’n pas en 450 van hen haalden hun slag thuis, zo raakte vandaag bekend.

De Belgische gelukkigen kunnen met de reispas tussen 1 april en 31 oktober 2020 een zelf uitgestippelde reis maken op kosten van de EU. In principe reizen ze per spoor, maar om heel Europa toegankelijk te maken, kan bijvoorbeeld ook met de bus of met de auto worden gereisd. In uitzonderlijke omstandigheden is ook vliegen een optie.

“Uniek initiatief”

DiscoverEU werd twee jaar geleden gelanceerd door de Europese Commissie, op vraag van het Europees Parlement. De Commissie was aanvankelijk een koele minnaar van de met Europees geld gefinancierde reizen, maar is intussen bijgedraaid. “DiscoverEU is een uniek initiatief voor informeel leren. Door te reizen worden jongeren mondiger en ontwikkelen zij sleutelcompetenties zoals taalvaardigheden, intercultureel bewustzijn en fijngevoeligheid”, luidt het.

Van alle jongeren die reeds deelnamen, zei twee derde dat ze hun ticket(s) niet hadden kunnen betalen zonder de EU.

Bijna 350.000 Europese 18-jarigen dienden in 2018 en 2019 een aanvraag in om via het Europese initiatief een gratis reispas in de wacht te slepen. Gespreid over vier aanvraagronden konden een kleine 70.000 jongeren zo’n pas bemachtigen en een reis in Europa maken. In het kader van de vierde ronde dienden 595 Belgische jongeren een aanvraag in. Van hen voldeden 450 aan de voorwaarden en werden geselecteerd. Zij kunnen al beginnen te dromen van hun vakantie.

Proefproject

Voorlopig is DiscoverEU nog slechts een proefproject. Voor 2020 is 25 miljoen euro uitgetrokken om het programma verder te zetten, maar in het kader van de meerjarenbegroting 2021-2027 wil de Commissie DiscoverEU laten opnemen als integraal onderdeel van het nieuwe Erasmusprogramma. Zo zouden de komende zeven jaar nog eens honderdduizenden 18-jarigen van het initiatief kunnen gebruikmaken.