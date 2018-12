450.000 euro ontslagvergoeding voor Van Overtveldt? “Ik geef deel aan goede doel” mvdb

11 december 2018

20u39

Bron: De Tijd 0 Ex-minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) gaat een deel van de opzegvergoeding waar hij als ontslagnemend minister recht op heeft, afstaan aan een goed doel.

Voor de N-VA-ministers betekent het ontslag uit de regering-Michel het (voorlopige) einde van hun ministeriële carrière. Johan Van Overtveldt, tot afgelopen zaterdag minister van Financiën, kan niet naar het Europese halfrond terugkeren en valt daardoor zonder job. Volgens verschillende media heeft hij recht op twee jaar loon als opzegvergoeding. Bij de Senaat, die bevoegd is voor de lonen van de ministers, konden ze dat deze avond evenwel nog niet bevestigen, schrijft De Tijd. De woordvoerder zegt wel dat er nog geen aanvraag voor zo'n vergoeding is binnengelopen.

De radicaallinkse oppositiepartij PVDA neemt Van Overtveldt onder vuur voor zijn opzegvergoeding. Volgens Kamerlid Raoul Hedebouw krijgt hij ongeveer 450.000 euro in totaal. Van Overtveldt laat in een reactie aan De Tijd weten dat hij geen idee heeft hoe de ontslagregeling eruit ziet. "Twee jaar lijkt me evenwel erg lang. Als dit het geval is, dan zal ik een gedeelte van mijn vergoeding afstaan aan één of meerdere goede doelen", zegt hij.