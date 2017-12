45 appartementen onbewoonbaar, 15 helemaal verwoest na ongeval met torenkraan, parket roept op beelden van de kraan door te sturen Mathias Mariën/Jelle Houwen/AJA/TT

In Nieuwpoort kunnen een dertigtal mensen niet terug naar huis nadat er gisteren een torenkraan omviel. Nu al 45 appartementen zijn vandaag onbewoonbaar verklaard. Dat blijkt uit onderzoek door experten en de brandweer. Bij het ongeval, waarbij de kraan een appartementsgebouw vernielde, was er één dodelijk slachtoffer. Het parket roept op beelden van de kraan door te sturen.

De laatste balans van het ongeluk met de torenkraan in Nieuwpoort is nog zwaarder geworden inzake het aantal onbewoonbare appartementen. Het was al duidelijk dat de 25 appartementen van de zijkant van residentie Mosselbank, waar de korte kraanarm met de tegengewichten op neerplofte, onbewoonbaar zijn.

Minstens zeven appartementen zijn volledig verwoest. Dat zijn de flats waar de gewichten invielen. Maar nu blijkt dat nog eens twintig extra flats tijdelijk onbewoonbaar zijn. Dat heeft vooral te maken met het feit dat er geen elektriciteit in die flats is. Voor die bewoners wordt nu een oplossing gezocht. Voor zeven gezinnen moest al een langdurige oplossing gezocht worden. In totaal zijn dus voorlopig 45 appartementen niet toegankelijk.

75-jarige vrouw overleden

Door hevige rukwinden viel de kraan om en vernielde daarbij een groot deel van het appartementsgebouw. Eén persoon, een 75-jarige vrouw, overleefde het niet. Ze was op het moment van de ramp met haar man televisie aan het kijken. Hij werd bedolven onder het puin en ligt nog in het ziekenhuis, maar is niet meer in levensgevaar. Er raakten ook nog drie andere mensen gewond.

De ravage na het ongeval was enorm, vooral de drie bovenste verdiepingen van het gebouw hadden heel wat schade. De bovenste helft van de zijgevel was volledig verwoest.

Het parket stuurde een deskundige ter plaatse om een onderzoek te voeren naar de omstandigheden van het ongeval. "De deskundige heeft momenteel nog geen uitsluitsel over de precieze oorzaak en moet eerst alle gegevens analyseren", aldus procureur Filiep Jodts. In dat kader zijn de onderzoekers geïnteresseerd in alle foto's en beelden die gisteren of in de dagen voordien van de torenkraan gemaakt zijn. De procureur doet een oproep om dergelijke beelden aan de politie te bezorgen.

Een deel van de kraan wordt ondertussen gedemonteerd. Een ander deel zal waarschijnlijk pas zaterdag worden geruimd. Het parket heeft een deskundige aangesteld om onderzoek te doen naar de omstandigheden van het ongeval.

Eerder al dreiging

De bewuste torenkraan in de Meeuwenlaan in Nieuwpoort-Bad dreigde op 12 november al om te vallen. Toen moesten 50 mensen uit voorzorg geëvacueerd worden. De gegevens van dat incident zullen opgevraagd worden. Toen oordeelde een onafhankelijk bureau dat de situatie veilig was en werden de nodige veiligheidsattesten afgeleverd.

