Exclusief voor abonnees 45.000 dagelijkse coronatesten moeten ons mee uit lockdown helpen Sven Ponsaerts

24 april 2020

23u00 2 Er konden vrijdag voor het eerst bijna 10.000 uitgevoerde coronatesten worden gerapporteerd. Dat moeten er nog in het kader van de exitstrategie nog een pak meer worden. Op aangeven van de expertengroep besliste de regering gisteren de testcapaciteit op te drijven naar eerst 25.000 en uiteindelijk 45.000 tests per dag.

Massaal testen op Covid-19 is een absolute must – om nieuw geval op te sporen en deze te isoleren, maar zeker ook om na te gaan of wie met een patiënt in contact kwam, eveneens is besmet. Om ons stapsgewijs en gecontroleerd uit deze lockdown te kunnen halen, besliste de Nationale Veiligheidsraad gisteren de testcapaciteit in de aanloop naar 4 mei op te drijven naar 25.000 per dag. Uiteindelijk moeten zelfs 45.000 mensen per dag worden getest.

