44-jarige vrouw met hoofdwonde dood aangetroffen in woning Luikse Wandre mvdb

13 februari 2018

12u14

Bron: Belga 2 Het levenloze lichaam van een 44-jarge vrouw is gisteravond in de garage van haar woning in Wandre (een deelgemeente van de stad Luik) aangetroffen, bevestigt het Luikse parket.

De politie vond het lichaam van de vrouw omstreeks 19 uur in haar woning. Het lichaam bevond zich in de garage van de woning. Volgens het parket was de vrouw zwaar gewond aan het hoofd.