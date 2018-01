438.000 euro voor 'maatschappelijke tegenverhalen' in strijd tegen radicalisering sam

18u25

Bron: belga 0 BELGA Liesbeth Homans. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) maakt 438.000 euro vrij voor de strijd tegen extremistische propaganda van IS of soortgelijke groeperingen of individuen. Die propaganda moet worden weerlegd met informatie en argumenten, luidt het.

Na de verliezen in Syrië en Irak richt Islamitische Staat (IS) zich nu via zijn mediakanalen vaak tot 'Homegrown Terrorist Fighters', die men wil overtuigen om hier bij ons over te gaan tot actie. "Vanuit de vaststelling dat het extremistisch discours op dit ogenblik heel luid klinkt en dat alternatieve stemmen te weinig worden gehoord, zet ik nu in op het betwisten en ondermijnen van deze extremistische boodschappen door het stimuleren van 'maatschappelijke tegenverhalen' of 'counter narratives'", zegt Homans.

Kanalen

Via verschillende projecten zullen burgers, lokale besturen, onderwijsinstellingen en middenveldorganisaties ondersteund worden om dergelijke boodschappen en tegenverhalen luider te laten klinken. "Dit zal gebeuren via lokale netwerken en bijeenkomsten maar ook via internet en sociale media, gezien het feit dat heel wat van de extremistische boodschappen via deze kanalen worden verspreid. Het is heel belangrijk dat de tegengeluiden van onderuit komen en niet rechtstreeks van de overheid. Daarmee bereik je de doelgroep beter", legt Homans uit.