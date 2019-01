43 camera's gaan nieuw inhaalverbod vrachtwagens controleren TT

13 januari 2019

10u53

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft vastgelegd waar er op de Vlaamse wegen een inhaalverbod geldt voor vrachtwagens. Er komt ook een betere handhaving: 38 vaste en 5 mobiele ANPR-camerasystemen zullen controleren op het nieuwe verbod. Er komt bovendien ook controle op het inhaalverbod bij regenweer.

Tot 1 januari gold er op de Belgische rijbanen met twee keer twee rijstroken een algemeen inhaalverbod voor vrachtwagens. Inhalen mocht alleen als een blauw bord langs de weg dat uitdrukkelijk toeliet. Maar in alle andere Europese landen was de logica omgekeerd: vrachtwagens mogen inhalen, tenzij een bord langs de weg het uitdrukkelijk verbiedt. De Belgische uitzonderingssituatie zorgde voor veel verwarring bij het internationale vrachtverkeer, waardoor het inhaalverbod in de praktijk vaak dode letter bleef. Er werd bovendien weinig gecontroleerd.

De federale regering heeft het algemene inhaalverbod daarom sinds deze maand afgeschaft. Weyts liet daarna onderzoeken waar en wanneer een inhaalverbod aangewezen is. Het zal gaan om bijna de helft van alle 2x2-rijbanen in Vlaanderen, goed voor 443 kilometer. Op nog eens een kwart (197 kilometer) zal het verbod enkel tijdens de spits gelden. Net zoals in de rest van Europa zal een verkeersbord langs de weg aangeven waar het inhaalverbod van kracht is. Alle borden ‘Inhalen toegestaan’ (F107) en ‘Lokaal inhalen niet langer toegestaan’ (F109) verdwijnen, omdat ze geen rechtskracht meer hebben.

1 mobiele camera per provincie

Op 38 locaties in Vlaanderen zullen vaste ANPR-camera's in staat zijn om inhalende vrachtwagens te flitsen. Daarbovenop zal vanaf dit jaar minstens één mobiele camera in elke Vlaamse provincie actief worden.

Er komt ook controle op het inhaalverbod bij regenweer. Veertien bestaande ANPR-installaties worden uitgerust met een regensensor.

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) heeft van Weyts een uitnodiging gekregen om te overleggen over de regencamera's. Mogelijk is er een federaal initiatief nodig om vast te leggen hoeveel neerslag er moet vallen voor het inhaalverbod van kracht is. Bellot wijst er wel op dat nieuwe initiatieven niet voor de hand liggen met de minderheidsregering.