43 arrestaties bij actie tegen transmigratie langs E313 en E34 HAA / BSB

12 september 2019

12u58 7 De Antwerpse federale politie heeft afgelopen nacht samen met verschillende lokale politiezones een controleactie gehouden gericht tegen transmigratie langs de E313 en E34. In totaal werden 43 personen bestuurlijk aangehouden, afkomstig uit onder meer Afghanistan, Kameroen en Eritrea. Een groot deel van de transmigranten verklaarde minderjarig te zijn.

Volgens de federale politie was het fenomeen van transmigratie de voorbije maanden duidelijk voel- en zichtbaar op de Q-parking in Ranst langs de E313 en E34. "Transmigranten komen via trams en bussen van De Lijn toe op het grondgebied van de gemeente Wommelgem", klinkt het. "Van daaruit trekken ze in groepjes naar de Q8-parking, waar ze vervolgens op vrachtwagens springen of gezet worden richting Verenigd Koninkrijk."

Zevende controle in vier maanden

De politie hield al voor de zevende keer in vier maanden tijd een gecoördineerde controleactie, met inzet van zowel federale als lokale politiediensten, de Dienst Vreemdelingenzaken en het parket. Ook De Lijn werkte deze keer mee met controleurs op de verschillende bus- en tramlijnen naar Wommelgem. Naast het vatten van transmigranten is het volgens de politie ook de bedoeling om op langere termijn de netwerken van mensensmokkelaars bloot te leggen.

Mensensmokkelaars

"Als we de criminele mensensmokkelaars die hierachter zitten op de radar kunnen zetten en hen eruit kunnen halen, dan zullen we al een eind verder zijn", zegt Jean-Claude Gunst van de Antwerpse federale politie. "Als zij er niet zijn om de doortocht voor die mensen te organiseren en te faciliteren, zullen er al veel minder de oversteek naar Engeland proberen te maken. Door op gezette tijden een politieactie te doen, willen we transmigranten ontraden om het erop te wagen en zichzelf daarmee in gevaar te brengen.”

Twee acties

De actie kreeg op het terrein steun van de lokale politiezones Minos, ZaRa en Turnhout. Ook het Antwerps parket en de dienst Vreemdelingenzaken waren betrokken. Tijdens de eerste vierentwintig uur van de actie werden twintig mannen en vier vrouwen uit Afghanistan, Kameroen en Eritrea bestuurlijk aangehouden. Dertien daarvan verklaarden zelf minderjarig te zijn. Bij de verderzetting van de actie werd op een parking in Vorselaar een busje gevonden waarin nog eens negentien transmigranten verstopt zaten.