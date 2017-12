43.000 euro cash in snelkookpan: tot acht jaar cel voor invoer cocaïne via haven SPS

16u24

Bron: Belga 0 Laenen De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft elf beklaagden veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de invoer van verschillende partijen cocaïne via de Antwerpse haven. Spilfiguur Rachid E. kreeg acht jaar cel en 48.000 euro boete. Ruim 250.000 euro aan witgewassen drugsgeld en een Porsche Cayenne werden verbeurd verklaard. De andere beklaagden kregen celstraffen tot vijf jaar of een werkstraf.

Het onderzoek ging van start nadat op 15 januari 2015 vier mannen waren opgepakt op de Fruitkaai in de Antwerpse haven. Ze waren op zoek naar een partij van 113 kilo cocaïne, die twee dagen voordien al in beslag was genomen in de haven van het Britse Portsmouth. De drugs zaten verstopt in een container met bananen uit Colombia.

Het uitpluizen van het telefoonverkeer van het kwartet bracht nog meer verdachten in beeld. De speurders wilden medio 2015 ingrijpen, maar kregen dan info dat één van de beklaagden op 6 april 2015 een grote partij cocaïne uit een container had gehaald en dat er nog een nieuwe uithaling gepland werd.

Een nieuw onderzoek met telefoontaps leidde de speurders naar Rachid E. Hij bereidde de uithalingen voor en stuurde de andere beklaagden aan onder het goedkeurende oog van zijn echtgenote Meryem B., die drie jaar cel kreeg, waarvan de helft effectief.

Het paar hield er een luxueuze levensstijl op na die niet in overeenstemming was met hun 'officiële' inkomsten. Bij een huiszoeking in november 2015 troffen de speurders dure merkkledij, luxehorloges, juwelen en een Porsche Cayenne aan. In een snelkookpan stak 43.000 euro cash en in hun bankkluis werd nog eens 246.000 euro aangetroffen. Rachid E. ontkende dat het om drugsinkomsten ging en zei dat hij het geld in een casino had gewonnen, maar dat geloofde de rechtbank niet.