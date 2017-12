400 treinreizigers geëvacueerd na aanrijding in Zwijndrecht Kristof Pieters HA

12u58

Bron: Eigen berichtgeving 9 Kristof Pieters Passagiers worden geëvacueerd uit de gestrande trein. Het treinverkeer op de lijn 59 Antwerpen-Gent was vanmiddag een tijdlang verstoord na een persoonsongeval ter hoogte van een overweg in Zwijndrecht.

De betrokken trein was vertrokken in Antwerpen-Centraal en reed naar Oostende. Als gevolg van het ongeval zaten zo'n 400 reizigers vast. Ze werden geëvacueerd over de sporen. De NMBS zette vervangbussen in om de gestrande passagiers op te halen, maar omdat de bussen moesten pendelen, nam dat enige tijd in beslag.

Het ongeval gebeurde om 10.25 uur. Intussen is er opnieuw treinverkeer tussen Antwerpen en Gent. Vermoedelijk gaat het om een wanhoopsdaad.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.