400-tal Koerden betogen in Sint-Gillis tegen Turkse invasie in Syrië nla

12 oktober 2019

17u34

Bron: Belga 2 Op het Sint-Gillisvoorplein in Sint-Gillis hebben zo'n 400 Koerden deze namiddag betoogd tegen de Turkse invasie in Noord-Syrië. De betogers vrezen voor een etnische zuivering van de Koerdische regio's in Syrië en roepen de internationale en Europese beleidsmakers op het Turkse militaire optreden te veroordelen en een einde te maken aan de invasie.

"De invasie vormt een zware inbreuk op de soevereiniteit van Syrië en het internationaal recht", zeggen de betogers. "Erdogan ziet Koerdische autonomie in de omgeving van Turkije als een bedreiging, maar er gaat geen enkele militaire dreiging uit van de gebieden van de Autonome Democratische Zelfadministratie van Noordoost-Syrië. Sinds 2012 is de zelfadministratie erin geslaagd om een progressief politiek project uit de grond te stampen. Koerden hebben moedig gevochten tegen IS-jihadisten en worden daar nu voor beloond met bommen.”

Bij de bombardementen, die woensdag begonnen, zijn volgens de betogers al burgerdoden gevallen. De betogers vrezen nu voor een etnische zuivering van de Koerdische regio's in Syrië.

"In 2016 en 2018 zijn Turkse troepen al Noord-Syrië binnengevallen", klinkt het. "Afrin is bezet gebied en werd etnisch gezuiverd. De Koerden vormen er de grote meerderheid temidden van vele etnische en religieuze minderheden maar Turkije wil er nu een zogenaamde 'safe zone' bezetten en er drie miljoen Syrische, etnisch Arabische vluchtelingen hervestigen.”

De Turkse invasie kan rampzalige gevolgen hebben, aldus nog de betogers: "Nieuwe golven vluchtelingen en een terugkeer van IS. De Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG) speelden een beslissende rol in het verslaan van IS. Ze mogen nu niet overgeleverd worden aan internationaal politieke spelletjes en de koloniale ambities van Erdogan.”