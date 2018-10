400 mensen betogen in Leuven tegen extreme armoede kg

13 oktober 2018

16u36

Bron: Belga 0 In de Leuvense binnenstad hebben deze namiddag zowat 400 mensen gemanifesteerd om bijkomende overheidsmaatregelen te eisen tegen armoede. Het initiatief voor deze jaarlijkse betoging in de marge van de Internationale dag tegen extreme armoede en sociale uitsluiting op 17 oktober ging uit van het Leuvens Collectief tegen Armoede en Sociale Uitsluiting.

De manifestanten in deze veelkleurige stoet droegen slogans mee waarin een verhoging van de lage inkomens geëist werd en meer sociale woningen. Enkele manifestanten namen ook de te hoge ziekenhuisfactuur op de korrel. Slogans zoals "Armoede knelt" en "Recht voor iedereen op een waardig bestaan" doken ook herhaaldelijk op in de meegedragen bordjes.



Organisator Lieven Verlinde (Buurtwerk 't Lampeke) eiste in zijn toespraak dat de strijd tegen armoede en voor een solidaire samenleving prioriteit nummer één wordt van het overheidsbeleid. "De grondrechten van ieder mens op gezondheid, onderwijs, arbeid en huisvesting zijn immers niet negotieerbaar."

