400 betogers voeren actie aan gesloten centrum Vottem na zelfmoord van uitgezette vluchteling

13 oktober 2018

21u04

Bron: Belga 3 Zowat 400 mensen hebben deze namiddag betoogd voor het gesloten centrum van Vottem (Herstal) na de zelfdoding van een Eritreeër op 9 oktober. Dat meldt het collectief CRACPE (Collectif de résistance aux centres pour étrangers), dat de manifestatie organiseerde. De 36-jarige vluchteling wachtte om uitgezet te worden naar Bulgarije, het eerste land waar hij opgevangen werd en dat hem een verblijfsvergunning toegekend had.

De vluchteling zat ongeveer vier maanden in het centrum in Vottem. "Zijn advocaat had zijn vrijlating gevraagd aan de raadkamer, die een gunstig advies formuleerde. Maar de Dienst Vreemdelingenzaken ging in beroep", aldus France Arets, woordvoerder van CRACPE.



Volgens het collectief werd de vluchteling geleidelijk aan depressiever.

