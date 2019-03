40 procent rijdt te snel aan wegenwerken: Ben Weyts lanceert campagne ADN

05 maart 2019

10u30

Bron: Belga 0 Uit recente metingen blijkt dat 40 procent van de bestuurders te snel rijdt aan wegenwerven, wat levensgevaarlijk is. Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts lanceert daarom een campagne die bestuurders oproept om een hart te hebben voor de vele arbeiders die werken aan de weg.

Wist je dat... 4 op 10 chauffeurs te snel rijdt aan wegenwerken? Niet alleen verboden maar ook levensgevaarlijk voor de aanwezige arbeiders. Respecteer altijd de snelheidslimieten. Veiliger voor iedereen én je riskeert geen verkeersboete - want de politie controleert effectief! pic.twitter.com/5aS2ZlrjRR Wegen en Verkeer(@ wegenenverkeer) link

Op de affiches prijken twee medewerkers van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de slogan "We zijn weg van jou".

Respect

Die zachte boodschap zet het menselijke aspect van de wegenwerven in de verf. "Elke werf is mensenwerk: uitgevoerd door mannen en vrouwen die moeilijk werk doen, vaak 's nachts of in het weekend", zegt Weyts. "De wegenwerkers doen er alles aan om de werken zo snel mogelijk op te leveren. Het minste wat we hen verschuldigd zijn, is respect: voor hen en voor de snelheidslimiet die dient om hen te beschermen."

De campagne bestaat uit affiches langs de snel- en gewestwegen gedurende de maand maart, radiospots in de eerste helft van maart en een onlinecampagne. Weggebruikers worden aangespoord om zich te informeren waar en wanneer er gewerkt wordt.

32 grote werven op snelwegen

Er zijn dit jaar 32 grote autosnelwegwerven gepland. Al deze werven worden ook op de weg tijdig aangekondigd, precies om de veiligheid van de weggebruikers en de aanwezige arbeiders bij wegenwerken te verhogen.