40 miljoen gratis jodiumtabletten tegen kernramp liggen stof te vergaren

09 maart 2019

20u00

Bron: Het Nieuwsblad 0 Maar weinig Belgen hebben hun gratis doosje jodiumtabletten als bescherming bij een nucleaire ramp afgehaald, meldt Het Nieuwsblad. Van de 4,6 miljoen doosjes met pillen (inkoopwaarde 2 miljoen euro) die de overheid ter beschikking heeft gesteld, zijn er amper zo’n 646.000 afgehaald, ondanks de groots opgezette sensibiliseringsacties.

Ruim 430.982 dozen werden opgehaald door scholen, crèches en andere instellingen. Particulieren haalden er maar 215.337 in huis. De meeste Belgen hebben dus niet de moeite gedaan om hun gratis jodiumtabletten af te halen bij de apotheek. Daardoor liggen een slordige 4 miljoen dozen jodiumtabletten op overschot - in totaal goed voor 40 miljoen pillen - stof te vergaren.

“Hier hebben we voor gewaarschuwd”, zegt Kamerlid Kristof Calvo (Groen) aan het Nieuwsblad. “Dat is amper 4 procent van alle gezinnen en dat is wel heel weinig. Het toont aan dat het nucleair noodplan niet goed werkt. Wij waren voorstander van een echte verdeling aan huis, over het hele grondgebied. Maar daar wilde toenmalig minister Jan Jambon (N-VA) niet van weten.” Huidig minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) “moet nu een serieuze tand bijsteken of hij moet het plan helemaal omgooien”, aldus Calvo. “Het zo laten, is geen optie.”

Het Crisiscentrum geeft toe dat de toebedeling geen onverdeeld succes is. “Maar de pillen blijven heel lang goed”, klinkt het. “We zijn dus voorbereid op de komende jaren.” De pillen verzadigen de schildklier en voorkomen dat radioactief jodium wordt opgenomen bij een kernramp. Ze hebben vooral effect bij minderjarigen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.