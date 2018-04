40% meer kinderporno in 1 jaar Stephanie Romans

20 april 2018

05u00 4 Het aantal websites met kinderporno is wereldwijd met bijna 40 procent gestegen in één jaar tijd. Volgens Child Focus komt zelfs misbruik 'op bestelling' steeds vaker voor.

De Internet Watch Foundation (IWF), een Britse organisatie die online kindermisbruik monitort, ontdekte vorig jaar 78.589 websites met beelden van kindermisbruik. Een jaar eerder waren dat er nog 'maar' 57.335. Experts verklaren de stijging doordat pedofielen steeds ingenieuzer te werk gaan. Ze opereren op het 'dark web' om anoniem te blijven en maken vermomde sites die de illegale kinderporno enkel laat zien aan ingewijden die de juiste cookies geïnstalleerd hebben. Child Focus bevestigt het probleem. Zelfs livestreaming van kindermisbruik 'op bestelling' is al lang geen zeldzaamheid meer. Via anonieme transacties betalen pedofielen families in arme landen om misbruikvideo's op te nemen van hun kinderen. De filmpjes worden live gestreamd en verdwijnen meteen. "Om dat te stoppen moet je bijna constant patrouilleren op het internet."

De IWF ontdekte in 2017 ook 5% meer beelden van ernstig misbruik. Bij 33% van alle kinderporno is er sprake van verkrachting of ander zwaar seksueel geweld. Eén lichtpuntje: er komen ook steeds meer meldingen. De IWF onderzocht vorig jaar 132.636 mogelijke gevallen van kinderporno. De helft van die onderzoeken kwam er na een tip van burgers.

