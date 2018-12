40% meer kinderen wachten op pleegouders LVB

10 december 2018

05u23 0 Het aantal kinderen die wachten op een pleeggezin, is in twee jaar tijd met 40% gestegen. Eind 2015 waren het er 602, maar eind vorig jaar was hun aantal al gestegen tot 844. Zolang er geen pleeggezin wordt gevonden, blijven de kinderen thuis - ook als het daar niet veilig is - of worden ze naar een jeugdinstelling gestuurd.

Een en ander blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA) opvroeg bij Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V). Parys heeft zelf twee pleegkinderen en één adoptiekind. “844 kinderen en jongeren die op zoek zijn naar pleegouders, maar geen thuis vinden: dat is een stomp in de maag van Vlaanderen. Dat betekent dat kinderen in een verontrustende situatie toch thuis of in een voorziening opgroeien, hoewel die omgeving niet geschikt kan zijn voor hen. Dat kan niet”, zegt hij.

Dat het aantal wachtende kinderen zo hard toeneemt, is opmerkelijk want er zijn steeds meer mensen die bereid zijn een kind op te vangen. In 2015 telde Vlaanderen 4.177 pleeggezinnen. Twee jaar later waren er 5.181 of een kwart meer. “Als ik dan zie dat meer ouders zich informeren over pleegzorg, maar dat minder kandidaten aan het selectieproces beginnen, vrees ik dat de wachtlijst nog zal groeien. Dus moeten we dringend te weten komen waarom kandidaten afhaken, werk maken van tijdskrediet voor pleegouders en Gezinshuizen oprichten. Dat is kleinschalige opvang die aanleunt bij een gezinsomgeving: een gezinshuisouder zorgt voor maximaal vier kinderen. Zo kunnen we kinderen en jongeren de beste ontwikkelingskansen bieden.”

