40 maanden cel voor overvaller die enkelband doorknipt (en in brievenbus van gevangenis dropt) om vervolgens nieuwe feiten te plegen ADN

05 maart 2018

15u54

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Bilal E.K. uit Wommelgem veroordeeld tot veertig maanden cel voor een inbraak en een autodiefstal. De 22-jarige man zit momenteel een gevangenisstraf van tien jaar uit voor een reeks overvallen.

Het merendeel van die overvallen werd tussen februari en mei 2015 gepleegd. Bilal E.K. maakte deel uit van een bende die toesloeg in Aldi-filialen in Schilde, Deurne en Lede, Blokker-winkels in Deurne, Zandhoven en Boom, een Carrefour in Deurne, een Kruidvat in Deurne, de McDonald's van Wijnegem, een krantenwinkel in Berchem en een kapsalon in Antwerpen.

Hij werd na zijn arrestatie in februari 2016 onder elektronisch toezicht geplaatst, maar knipte enkele maanden later zijn enkelband door en deponeerde hem in de brievenbus van de gevangenis.

Kort daarna, op 10 juni 2016, stal hij een auto in Hoboken. Hij raakte echter bij een ongeval betrokken en liet de wagen in de Van Putlei in Antwerpen achter, nadat hij er eerst nog een brandblusapparaat in had leeggespoten. Niet veel later werd hij door de politie van een tram geplukt.

Bilal E.K. had een paspoort op zak dat bij een inbraak gestolen werd. Hij beweerde dat hij het voor 150 euro gekocht had in een café omdat hij geseind stond. Ook de diefstal van de wagen ontkende hij. De rechtbank vond de feiten echter bewezen.

De beklaagde werd voor de overvallen in oktober tot tien jaar cel veroordeeld. Daar kwam vandaag nog eens veertig maanden bij voor de inbraak en de autodiefstal. Hij moet ook zijn slachtoffers vergoeden, die bijna 17.000 euro aan schadevergoedingen kregen.