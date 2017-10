40 maanden cel voor onthaalouder die baby'tje schedelbreuk bezorgde kv

18u07

Bron: Belga 0 thinkstock Een 40-jarige mannelijke onthaalouder uit Ternat is vandaag door de correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 maanden, waarvan de helft met uitstel. De man had in november 2015 een vijf maanden oude baby op een dergelijke manier mishandeld dat het kind er een schedelbreuk aan overhield. De rechtbank tilde niet alleen zwaar aan de mishandeling maar ook aan het feit dat de man maandenlang elke schuld ontkend had, zodat alle verdenkingen zich op de moeder richtten. Omdat hij ook niet kwam opdagen voor zijn proces, beval de rechtbank zijn onmiddellijke aanhouding.

Het was nochtans de moeder zelf, een verpleegster, die alarm sloeg toen ze in november 2015 vaststelde dat haar zoontje een rode plek en een zwelling op het hoofd vertoonde. Ze nam het kind mee naar het ziekenhuis in Asse maar daar stuurden de artsen haar meteen door naar het UZ in Jette. In dat ziekenhuis stelden de artsen vast dat het kind een schedelbreuk had, die niet het gevolg kon zijn van een ongeval. Omdat er duidelijk sprake was van het "shaken baby"-syndroom, verwittigde het medisch personeel ook meteen politie en gerecht.

Vier maanden lang werden de ouders, en dan vooral de moeder, herhaaldelijk op de rooster gelegd. Ook de onthaalouder werd ondervraagd maar ontkende ook maar van iets te weten. Pas toen zowel de ouders als de onthaalouder een test met de leugendetector moesten ondergaan, kwam de waarheid aan het licht.

Trap tegen stoel

In het voorafgaand gesprek bekende de onthaalouder dat hij verantwoordelijk was voor de verwondingen van het kind. Het jongetje zou zo aan het huilen geweest zijn dat hij zijn geduld verloor en het stoeltje waarin het kind zat, een trap verkocht. Het stoeltje zou daardoor een meter of drie verschoven zijn, waardoor de baby met zijn hoofdje tegen een leuning van de stoel en tegen de zijkant van een park botste.

De onthaalouder zelf was niet komen opdagen voor zijn proces, dat op 4 oktober plaatsvond. Op een eerdere zitting, toen het dossier werd ingeleid maar nog niet behandeld, gaf hij toe dat hij het strafdossier zelfs nog niet gelezen had. Ook woensdag, bij de uitspraak, was de man niet aanwezig. De rechtbank beval dan ook zijn onmiddellijke aanhouding.