40 maanden cel voor man die vriend voor dood achterliet na ongeval NBA

23 februari 2018

14u08

Bron: eigen berichtgeving, belga 0 De Antwerpse politierechter heeft Xavier L. (36) veroordeeld tot veertig maanden cel, waarvan dertig maanden effectief, vijf jaar rijverbod en 6.000 euro boete voor het zware ongeval dat aan Philippe Nijs (32) het leven had gekost. De beklaagde was na de crash gaan lopen en had zijn zwaargewonde vriend achtergelaten in het wrak. Als hij de hulpdiensten had verwittigd, zou het slachtoffer het misschien nog gehaald hebben.

Xavier en Philippe hadden in de nacht van 29 op 30 januari 2016 een aantal cafés bezocht. Uit getuigenverklaringen bleek dat de beklaagde zwaar geïntoxiceerd was, toen hij achter het stuur plaats nam. Hij reed ook veel te snel.

Op de Nieuwmoersesteenweg in Wuustwezel liep het fout. Xavier raakte ter hoogte van een verkeersgeleider de controle over het stuur kwijt. De wagen raakte een duiker, een verlichtingspaal en ging over de kop. Het verhakkelde voertuig kwam pas tachtig meter verder tot stilstand tegen een poort.

De beklaagde kroop uit het wrak en verliet de plaats van het ongeval, zonder zich om zijn zwaargewonde vriend te bekommeren. Hij wandelde vijf kilometer naar de woning van zijn broer en vertelde dat hij gewond was geraakt bij een val. Ook in het ziekenhuis repte hij met geen woord over het ongeval.

Het wrak werd twee uur na het ongeval door een politiepatrouille aangetroffen. Voor Philippe kwam alle hulp te laat. Uit het onderzoek bleek dat het slachtoffer misschien nog gered had kunnen worden, als de beklaagde meteen de hulpdiensten had verwittigd.

Xavier erkende dat hij eerst wilde ontnuchteren, om dan tegen de politie te kunnen zeggen dat het om een spijtig ongeval ging. "De beklaagde heeft eerst aan zichzelf gedacht en zijn eigen hachje proberen te redden en voor de nabestaanden komt dat bijzonder hard aan", reageerde advocate Ingrid De Varez namens de vader van het slachtoffer.

De beklaagde werd bovendien al eens veroordeeld voor een verkeersongeval met gewonden, waarbij hij vluchtmisdrijf had gepleegd.

Uiteindelijk werd L. niet beschuldigd van dronkenschap want ook op politioneel vlak gebeurde er heel wat fouten in het dossier. Er werd geen verkeersdeskundige aangesteld en ook de verhoren van de getuigen gingen niet diep genoeg in om de dronkenschap van L. te bewijzen. Hierdoor werd de betichting van dronkenschap geherkwalificeerd naar intoxicatie.

L. krijgt nu een effectieve gevangenisstraf van 30 maanden, 5 jaar rijverbod en een boete van 6000 euro.