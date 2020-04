40 kilometer extra fietspaden in Brussel voor woon-werkverkeer IB

29 april 2020

04u25

Bron: Belga 0 Om het openbaar vervoer in de hoofdstad te ontlasten tijdens de exitstrategie pakt Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt uit met een plan om de fietser meer ruimte te geven in de stad.

"Uit onderzoek blijkt dat veel pendelaars het openbaar vervoer het liefst willen ruilen voor de fiets, mits voldoende infrastructuur. Wij gaan in op die vraag: we plannen per direct maar liefst 40 kilometer extra fietspad in de hoofdstad, en we roepen Brusselaars op de fiets te nemen", licht de Groen-minister toe.

De focus op het fietsplan ligt op de invalswegen naar de stad, en de centrale verkeersassen. Op onder meer de Wetstraat, de Tervurenlaan, de Louizalaan en de Keizer Karellaan sneuvelen baanvakken en/of parkeerstroken voor fietspaden, sommige permanent, andere tijdelijk voor de duur van de post-coronamaatregelen. Die fietscorridors moeten bestaande fietspaden op elkaar aansluiten, en zorgen dat pendelaars vanuit Vlaanderen en Wallonië vlot en veilig tot in de binnenstad geraken.

Op de Kleine Ring ligt al heel wat fietspad. Daar wordt gewerkt aan de missing links, zoals aan het Zuidstation. De middenring wordt ook grondig aangepakt, met onder meer de Generaal Jacqueslaan (waar de werken al gestart zijn), de Reyerslaan, en de Congolaan, waar nog geen sprake is van fietsinfrastructuur. Ook op de middenring sneuvelen baanvakken en/of parkeerstroken voor de fietsinfrastructuur. "Deze fase van de exitstrategie stelt ons voor grote uitdagingen. Radicale beslissingen zijn dan ook nodig, om te zorgen dat iedereen zich in veiligheid en met voldoende afstand kan verplaatsen", meent Elke Van den Brandt.

In een open brief vraagt de minister intussen aan de Brusselaar om solidair te zijn en waar mogelijk zich te voet of met de fiets te verplaatsen. "Laat het openbaar vervoer aan hen die het echt nodig hebben. Ben je gezond en fit, en is de afstand die je aflegt niet te hoog, neem dan de fiets. Zo slibt onze hoofdstad niet opnieuw dicht met auto's als scholen, winkels en bedrijven terug opengaan. Wij zorgen intussen versneld voor de broodnodige infrastructuur", luidt Van den Brandts boodschap.