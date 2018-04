40-jarige wisselde 7.441 bestanden met kinderporno uit: 30 maanden cel (waarvan 20 met uitstel) Wouter Spillebeen

23 april 2018

11u56

Bron: Eigen berichtgeving 3 De 40-jarige T.V. uit Lokeren is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden voor de grootschalige verspreiding van kinderporno. 20 maanden zijn met uitstel uitgesproken zodat de man professionele begeleiding kan krijgen voor zijn psychoseksuele problematiek. Hij wisselde via chatboxen maar liefst 7.441 kinderpornografische bestanden uit.

De politie startte een onderzoek nadat T.V. betrapt werd op gluren in het sport- en recreatiedomein Rozenbroeken in het Gentse Sint-Amandsberg. Hij had zich in het kleedhokje naast dat van een 15-jarige jongen verschanst, waar een toevallig aanwezige politieagent hem betrapte. Uit onderzoek bleek dat hij tussen 2014 en 2016 7.411 transfers van kinderporno verstuurde. Op chatboxen zoals Bull Chat, Telegram en in WhatsApp-groepsgesprekken met 'gelijkgestemde zielen' wisselde hij ook ervaringen en werkwijzen uit.

"Hij heeft al twee correctionele veroordelingen voor gelijkaardige feiten op zijn kerfstok", klonk het bij de uitspraak in de rechtbank. "Een residentiële begeleiding dringt zich op." Het Openbaar Ministerie vorderde een celstraf van 40 maanden, maar de rechter was iets milder. De man heeft een gevangenisstraf van 30 maanden gekregen, maar na 10 maanden komt hij al vrij onder strenge voorwaarden. Zo mag hij absoluut geen contact hebben met minderjarigen en moet hij professionele begeleiding krijgen. Hij is ook voor 20 jaar uit zijn rechten ontzet.