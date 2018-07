40 Gentse gevangenen weigeren tijdlang terug naar cel te gaan, oproerpolitie komt tussen Sam Ooghe

10 juli 2018

12u45

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 188 In de Gentse gevangenis Nieuwe Wandeling weigerden een veertigtal gedetineerden deze middag om naar hun cel terug te keren na hun wandeling. Dat bevestigt de Gentse lokale politie, die door de cipierstaking de taken overneemt. De oproerpolitie kwam ter plaatse met vijftig manschappen en kon het incident oplossen.

De situatie lijkt inmiddels onder controle te zijn. Zo'n vijftig politiemannen in oproeruitrusting gingen binnen in het gevangenisgebouw, en zijn iets voor 14 uur opnieuw vertrokken.

Rond de middag dreigde de politie nog met bestuurlijke aanhoudingen voor wie niet meewerkte. Er klonk geroep en gefluit uit de bajes.

De weigering van de gevangenen volgt na de aanhoudende staking van de cipiers. Zij staken net zoals hun collega's in andere Belgische gevangenissen al drie weken tegen de de plannen om een minimale dienstverlening in te voeren. De politie neemt sindsdien een deel van takenpakket over.