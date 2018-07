40 Gentse gevangenen weigeren terug naar cel te gaan, oproerpolitie massaal aanwezig Sam Ooghe

10 juli 2018

12u45

Bron: eigen berichtgeving 188 Een veertigtal Gentse gedetineerden hebben na hun wandeling geweigerd om naar hun cel terug te keren. De oproerpolitie is met vijftig manschappen massaal aanwezig in de buurt van de gevangenis.

De politie breidt de perimeter momenteel nog uit en dreigt met bestuurlijke aanhoudingen voor wie niet meewerkt. De weigering van de gevangenen volgt na de aanhoudende staking van de cipiers. Zij staken net zoals hun collega's in andere Belgische gevangenissen al drie weken tegen de de plannen om een minimale dienstverlening in te voeren. De politie neemt sindsdien een deel van takenpakket over.

Zo'n vijftig politiemannen in oproeruitrusting gingen binnen in het gevangenisgebouw. Er klinkt nog steeds gefluit en geroep uit de bajes.

