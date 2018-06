4 op de 10 Belgen zouden bedrijfswagen inruilen voor loonsverhoging kg

29 juni 2018

11u15

Bron: Partena Professional/iVox 0 Bijna 40 procent van de Belgen zou een bedrijfswagen willen inruilen voor een loonsverhoging. Maar met dat geld zou bijna de helft van hen een eigen kleine auto kopen. Dat blijkt uit een bevraging van Partena Professional. “Een cash for car regeling zonder meer zal dus weinig effect hebben op het mobiliteitsprobleem”, klinkt het.

De bedrijfswagen blijft één van de belangrijkste voordelen die werkgevers hun personeel aanbieden. Toch rijdt één op de tien nooit met hun bedrijfswagen naar het werk. Dat omdat ze te dichtbij wonen (51 procent), omdat ze de files willen vermijden (13 procent) of omdat ze het openbaar vervoer verkiezen (12 procent).

Ongeveer 38 procent van de Belgische werknemers zou het bovendien niet erg vinden om zijn bedrijfswagen in te ruilen voor een compensatie. In dat geval verlangen werknemers naar een loonsverhoging van gemiddeld 740 euro netto per maand. De helft van hen zou met dat geld een nieuwe auto kopen; slechts een vierde kiest voor een fiets.

"Tal van alternatieven"

“Een 'cash for car'-regeling zonder meer zal dus weinig effect hebben op het mobiliteitsprobleem”, concludeert customer intelligence manager Wim Demey van Partena Professional. “Dit is een duidelijke oproep aan werkgevers om in overleg met hun medewerkers een mobiliteitsplan uit te werken wanneer een bedrijfswagen ingeruild wordt. Tal van alternatieven kunnen voorgesteld worden aan die werknemers.”

Die alternatieven worden echter weinig benut, zo blijkt. Amper twee op de tien Belgen kregen van hun werkgever alternatieve mobiliteitsoplossingen voorgeschoteld. Meestal wordt een fietsvergoeding (64 procent) voorgesteld, maar ook een abonnement voor het openbaar vervoer (59 procent) en een thuiswerkregeling (32 procent) komen aan bod.