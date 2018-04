4 op 10 Vlamingen willen meer snelheidscontroles KVDS

17 april 2018

12u03 0 41 procent van de Vlamingen wil dat er meer gecontroleerd wordt op snelheid. Dat blijkt uit een bevraging in opdracht van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), in aanloop naar de Europese Flitsmarathon die morgen plaatsvindt. 46 procent van de ondervraagden schat de kans om gecontroleerd te worden momenteel in als ‘eerder klein’.

De enquête werd uitgevoerd door Ipsos en toont aan dat een ruime meerderheid van de Vlaamse weggebruikers positief staat tegenover snelheidscontroles. 48 procent vindt dat er nu genoeg wordt gecontroleerd, 41 procent vindt dat er een tandje bij mag worden gestoken en amper 12 procent vindt het nu al te veel van het goede.

Afkeurend

Eerdere cijfers gaven al aan dat te snel rijden in Vlaanderen over het algemeen als een probleem wordt ervaren. Zo vindt 77 procent van de weggebruikers dat je door te snel te rijden vooral je eigen leven en dat van anderen op het spel zet en is 61 procent van de bestuurders van oordeel dat vrienden en familie afkeurend staan tegenover te snel rijden.

In aanloop naar de Europese Flitsmarathon van morgen lanceert de VSV daarom een eigen flitsactie in het kader van zijn BELOOFD!- campagne. De VSV bouwde daarvoor een verplaatsbare BELOOFD!-flitspaal met ingebouwde camera en printer. In tegenstelling tot een klassieke flitspaal is het toestel niet bedoeld om snelheidsduivels te betrappen, maar om bestuurders te belonen die beloven zich aan de snelheidsregels te houden. Wie voor de flitspaal staat en belooft om niet te snel te rijden, wordt “voor de laatste keer geflitst” en krijgt een persoonlijke BELOOFD!-fotokaart mee naar huis.

De BELOOFD!-flitspaal werd vandaag voorgesteld tijdens een actie in Waarloos (Rumst) en gaat de komende dagen op tournee door Vlaanderen, om zo veel mogelijk mensen aan te zetten om niet te snel te rijden.

Levenslange letsels

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts: “Overdreven of onaangepaste snelheid kost in Vlaanderen jaarlijks meer dan 80 mensen het leven en is wekelijks goed voor tientallen gewonden, waarvan sommigen levenslange letsels oplopen. De Europese Flitsmarathon geeft de duidelijke boodschap dat te snel rijden echt niet kan. Met de BELOOFD!-campagne sluiten we ons daarbij aan en stimuleren we bestuurders om hun gedrag aan te passen.”

De BELOOFD!-flitspaal staat de komende dagen in Hofstade/Zemst (18 april), Sint-Niklaas (21 april), Mechelen (22 april), Oostende (28 april) en Genk (5 mei). De BELOOFD!-campagne rond overdreven en onaangepaste snelheid loopt nog tot 6 mei. Meer informatie: www.beloofd.be, www.veiligverkeer.be