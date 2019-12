4 op 10 Vlamingen willen België splitsen maar als de crisis voorbij is, hoeft het niet meer DE GROTE PEILING Sven Spoormakers

17 december 2019

00u00 22 Bijna 4 op 10 Vlamingen (37%) vinden dat België maar beter gesplitst kan worden. "Een typisch fenomeen bij een politieke of communautaire crisis. Maar eens de crisis voorbij, ebben die anti-Belgische gevoelens ook snel weg."

Vlaamse separatistische gevoelens in tijden van politieke onstabiliteit zijn niet nieuw, zegt politicoloog Bart Maddens (KULeuven). "In oktober 1991 was er een enorme communautaire clash rond wapenleveringen van de Waalse FN-fabriek. Een bevraging van de KU Leuven toonde toen aan dat 33% van de Vlamingen voorstander was van een splitsing van België. Een paar weken later, toen de clash voorbij was, bleek dat nog amper 14%. Dat fenomeen hebben we sindsdien vaker gezien - in 2007 en 2010, bij de BHV-crisis, bijvoorbeeld - en het speelt ook nu weer op."

Geen patriotten

Mocht er een referendum over gehouden worden, dan zouden vooral kiezers van N-VA (65%) en Vlaams Belang (60%) voor de splitsing van België stemmen -dat hoeft niet te verbazen. Toch is er ook bij de achterban van CD&V (16%) en Open Vld (17%) een onderstroom van separatistische gevoelens. "Die cijfers wijzen op een fundamentele grote onverschilligheid ten opzicht van België", meent Maddens. "Als mensen het gevoel krijgen dat het land niet meer werkt, zijn ze meer geneigd om te zeggen dat we het dan maar beter afschaffen. Dat is zeer verschillend met de rest van de wereld. In de VS zitten ze ook in een politieke crisis, met Trump en de afzettingsprocedure. Dat veroorzaakt daar ook een dalend vertrouwen in de politiek, maar er is niemand die oproept om de VS dan maar te splitsen of om in Texas de onafhankelijkheid uit te roepen. Er is daar nog altijd een fundamentele onderstroom van pattriotisme, terwijl dat net ontbreekt in Vlaanderen."