4 op 10 Vlamingen bekommeren zich om hulpbehoevenden bij hittegolf LH

21 juni 2019

12u24

Bron: Belga 2 Vier op de tien Vlamingen zeggen dat ze zich bekommeren om hulpbehoevenden bij heel warm weer. Dat blijkt uit een recente steekproef bij een duizendtal Vlamingen, uitgevoerd in opdracht van Zorg en Gezondheid. Het agentschap lanceerde vandaag de waarschuwingsfase van het Vlaams warmteactieplan omdat vanaf zondag erg warm weer voorspeld wordt.

Bij die waarschuwingsfases krijgen gemeentes, thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, huisartsen, kinderopvang en jeugdverenigingen die werken met kwetsbare groepen, een herinnering en tips om maatregelen te nemen tegen de warmte. Daarnaast luidt voor iedereen het advies: draag zorg voor anderen, drink voldoende en hou jezelf en je huis koel. Maar ook: "Let er op dat je kinderen of ouderen in je buurt ook voldoende drinken en voldoende koelte vinden.”

Uit een steekproef van Zorg en Gezondheid blijkt dat 41 procent van de Vlamingen aangeeft zich al te bekommeren om anderen tijdens een hittegolf of bij warm weer. Daarbij houdt één op de drie Vlamingen een oogje in het zeil bij ouderen in hun omgeving.

Ui het onderzoek blijkt voorts dat één op de vijf Vlamingen er niet in slaagde zich af te koelen tijdens de hittegolf in 2018, de helft van de Vlamingen verklaart dat ze meer last dan plezier ondervinden van het warme weer en slechts 15 procent van de Vlamingen denkt er spontaan aan zijn huid, ogen en/of hoofd te bedekken bij warm weer.

Insmeren

Twee op de drie Vlamingen smeren zich niet spontaan in tijdens een warmteperiode. Samen met Kom op tegen Kanker voerde Zorg en Gezondheid eerder dit jaar al campagne om mensen erop attent te maken zich te beschermen tegen de zon. "Die bescherming bestaat uit schaduw opzoeken, een shirt dragen en je insmeren. De campagne roept ook op om elkaar daaraan te herinneren, met een symbolisch schouderklopje."

